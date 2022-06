Wie kann ich mein Schlafzimmer nach Feng Shui einrichten?

Neben einem großen, gemütlichen Bett, das an unsere Bedürfnisse und Vorlieben angepasst sein sollte, ist auch der Standort des Bettes ausschlaggebend. Grundsätzlich sollte ein Bett immer an einer festen Wand stehen oder über ein solides Betthaupt verfügen. So kann uns bem Schlafen niemand „in den Rücken fallen“. Das Kopfende des Bettes wird im Feng Shui auch gerne Schildkröte genannt, da es Sicherheit und Schutz ausstrahlt. Außerdem sollte das Bett nicht zwischen Tür und Fenster stehen, da sich in diesem Bereich ein Chi-Durchzug befindet. Außerdem sollte das Fußende des Bettes nicht auf eine Tür ausgerichtet sein, da das Chi durch die Tür hereinströmt und direkt auf das Bett „prallt“. Hängeschränke, Regale und Deckenbalken haben über dem Bett ebenfalls nichts zu suchen, da diese eine Art Gefahr ausstrahlen und den ruhigen Schlaf stören. Wenn euer Schlafzimmer über Dachschrägen verfügt, solltet ihr beim Schlafen aus der Schräge in den offenen Raum blicken, nicht in die Schräge, da dies für ein unterbewusstes Bedrückungsgefühl sorgt. Wer die Position seines Bettes perfektionieren will, kann im Internet sein Gua-Zahl ausrechnen, die sogar die ideale Schlafrichtung bestimmt.