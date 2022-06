Nie wieder Chaos – mit diesen minimalistischen Schlafzimmer Ideen!

Zusätzlich zur Ordnung haben wir auch noch einige Tipps im Hinblick auf die passenden Möbel für euch. Denn das minimalistische Design in eurem Schlafzimmer kann sich nur voll entfalten, wenn alle Möbel darauf abgestimmt wurden. Natürlich sind Bett und Kleiderschrank ein guter Anfang, aber auch die Nachtschränkchen sollten ins Gesamtbild passen. Bestenfalls haben sie die gleiche Farbe wie das Bett und sorgen so nicht für Unruhe im Raum.

Besonders dezent sollten auch weitere Ausstattungselemente in eurem Schlafzimmer ausfallen. Wählt schlichte Lampen und Teppiche aus und legt den Fokus eher auf schlichte Eleganz. Chaos verbreitet sich auch in Räumen, die sehr dunkel sind, achtet daher darauf, dass ihr euer Schlafzimmer regelmäßig mit Licht flutet – so sorgt ihr für Frische und ein angenehmes Raumklima.

Auch im Hinblick auf die Tapeten und Wandfarbe in eurem Schlafzimmer solltet ihr auf schlichte Farbtöne setzen. Das einfach aus dem Grund, weil eine Neu- und Umgestaltung nicht so häufig vorgenommen wird und unauffällige Töne mit einer Vielzahl von Designs in Einklang gebracht werden können. Ebenso interessant ist die Frage nach dem passenden Boden für das Schlafzimmer. Hier kommt es aber eher auf den Geschmack an, denn die meisten Bodentypen passen zu einem minimalistischen Grunddesign. Holz sorgt für ein warmes und sehr freundliches Ambiente, Teppich hält die Füße warm und Lärm fern.

Mit diesen Tipps solltet ihr eurem minimalistischen Schlafzimmer Design schon ein ganzes Stück näher gekommen sein, viel Erfolg beim Planen und Tüfteln!