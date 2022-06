Freude am Gärtnern: Anleitung für ein Gewächshaus

Bei der Standortwahl ist außerdem zu beachten, dass der Boden nicht übermäßig feucht ist. Wenn ihr nämlich ein Gewächshaus ohne Fundament baut, um eure Pflanzen direkt in die Gartenerde zu pflanzen, kann ein immer feuchter Standort zu Schimmelbildung und zum Eingehen der Gewächse führen. Plant ihr eine strombetriebene Lüftung, zusätzliche UV-Lampen oder eine Heizung in das Gewächshaus einzubauen, so sollte ein geeigneter Ort mit Stromanschluss ausgesucht werden. Relativ einfach gelingt dies oft bei sogenannten Anlehn-Gebäuden. Dabei handelt es sich um Gewächshäuser, die an einer Hauswand konstruiert sind, da hier ein Stromanschluss aus dem Haus über einen kurzen Weg installiert werden kann.