Ein Haus für die Liebsten

Das Raumprogramm der beiden Wohneinheiten orientiert sich an einer Doppelhaushälfte. Somit erstrecken sie die Zimmer vom Erdgeschoss bis in die erste Etage. Die beiden Erschließungen wurden so angeordnet, dass sie über die aneinandergereihten Neben- und Haupträume ohne eigentliche Gangzonen von statten gehen, um zum einen die gegebene Fläche optimal auszunutzen und zum anderen ein Höchstmaß an Privatsphäre sicherzustellen.