Das Haus mit der schwarzen Seele

Doppelgarage und fünfeinhalb Zimmer, doch drumherum nur eins: Sichtbeton! Und das nicht nur außen. Das in Busswil errichtete Wohnhaus bringt Beton in seiner reinen Materialbeschaffenheit gekonnt zum Einsatz. Der Bau zeigt sich in einem geradlinigen Stil und wird von Horizontalen und Vertikalen dominiert. Die schlichte, in einem dunklen Grauton gehaltene Fassade wird durch breitangelegte Fensterflächen gebrochen. Vor allem am Abend erzeugen diese durch das warme Licht der Innenräume nach außen hin eine spannende Atmosphäre. An den vorderen Baukörper fügt sich die Doppelgarage an, deren ebenfalls anthrazitfarbenes Tor in einen Rahmen aus freiliegendem Beton gefasst worden ist.

Für ein harmonisches Zusammenspiel wurde beim Bau nach Anliegen der Architekten vor allem auf Ästhetik, Technik, Funktion, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gesetzt. Im Mittelpunkt der Projektrealisierung standen jedoch die Bedürfnisse und Wünsche der dort lebenden Personen. Entstanden ist so ein Eigenheim der besonderen Art.