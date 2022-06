Das Topmodel unter den Villen

Das Wohnzimmer vereint gekonnt Eleganz und Gemütlichkeit und wartet mit vielen Raffinessen auf. Zentraler Punkt ist eindeutig der schöne Kamin, der sich dank Edelstahleinfassung in einem aktuellen Gewand präsentiert. Helles Creme gibt hier den Ton an, dezente Farbakzente in Form von Kissen oder großformatigen Kunstdruck bringen Leben und Energie in diesen schönen Wohnraum. Die ausgewählten Möbel folgen einer klassischen Geradlinigkeit.