10 Vintage Möbel zum Verlieben

In den 50er bis 70er Jahren wurden zahlreiche einzigartige Designermöbel entworfen, die mit ihrer praktischen Funktionalität und ihrem zeitlosen, reduzierten Stil nicht nur damals großen Anklang fanden, sondern auch heute noch absolut angesagt sind. Unsere Experten von POLITURA haben sich dem polnischen Design jener Zeit verschrieben und restaurieren die schönsten Mid-Century-Möbel des Landes in sorgfältiger und liebevoller Arbeit. So schenken sie den Möbelstücken ein zweites Leben und unserem Zuhause tolle Vintage Möbel mit Seele und Geschichte. Die Sessel auf dem Foto sind in jeweils zwei Eichenholztönen und jeweils zwei Stofffarben erhältlich, können aber auf Wunsch auch für euch persönlich individualisiert werden.