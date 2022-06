Wohnen ist, wenn es Landliebe ist

Der Architekt Christian Vetsch war an einem ungewöhnlichen Umbauprojekt beteiligt, das wir euch heute gerne vorstellen möchten. Er plante eine Wohnung in ein denkmalgeschütztes Bauernhaus in Nuglar der Schweiz.

Von größter Bedeutung war für die Bauherren, dass die Fassade unverändert bleibt und lediglich die Grundstruktur des Bauernhauses wieder hergestellt wird. Das Interieur nimmt sich ein Vorbild an dem minimalistischen Design japanischer Architektur und stellt somit einen starken Kontrast zum dem Äußeren her.