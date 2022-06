Das perfekte Babyzimmer einrichten

So verlockend es vielen angehenden Eltern erscheint, die Komplett-Renovierung des neuen Babyzimmers ist nicht immer sinnvoll. Bevor neu eingerichtet und renoviert wird, sollte das Design für eine langfristige Nutzung durchdacht werden. Babyrosa mag für die ersten zwei, drei Jahre die richtige Farbe für das Zimmer sein und die Möbel mögen auf den ersten Blick noch so niedlich wirken. Sinn machen jedoch langfristig Lösungen, die verschiedene Altersstufen einbeziehen. Dazu gehört ein Wickeltisch, der zur normalen Kommode umgebaut und ein Babybett, aus dem ein Juniorbett werden kann. Was die Wandgestaltung angeht, so lohnt es sich, das Farbkonzept warm, wohnlich und dennoch so neutral zu gestalten, dass es dem Kind auch später noch gefällt. Wandsticker mit schönen Kindermotiven sind eine tolle Alternative zu ausgefallenen Malereien an der Wand. Sie lassen sich, sobald sie nicht mehr altersgemäß sind, einfach ablösen und durch neue Wandsticker ersetzen. Eine große Tafel an der Wand oder Tafelfarbe eignen sich in jedem Alter. Kleinere Kinder nutzen sie zum Malen, Magnete mit lustigen Motiven dekorieren sie und größere Kinder lernen darauf schreiben und rechnen.