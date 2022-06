Verstecktes Wunder im Wald

Wir gehen ein paar Schritte zurück und betrachten die ausgefallene Optik des Hauses vom Garten aus. Das Gebäude schmiegt sich an einen relativ steilen Rasenhang und fasziniert mit seinem modernen, geradlinigen und schnörkellosen Look. Auch farblich ist es in Grau und Schwarz sehr reduziert gehalten. So lenkt nichts unsere Aufmerksamkeit von der malerischen Natur rundherum ab. Die Terrasse, die wir eben bereits betrachtet haben, befindet sich einige Meter über dem Gartenniveau und ermöglicht so eine grandiose Aussicht auf das riesige Grundstück und den angrenzenden Wald.