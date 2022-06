Möbel aus Massivholz haben viele Vorteile: Sie sind robust, strapazierfähig, nachhaltig und natürlich, fühlen sich fantastisch an, sind vielseitig und individuell und sorgen für ein gesundes Raumklima und ein angenehmes Wohngefühl. Was will man mehr? Unsere Experten von der Schreinerei Deml GmbH fertigen seit über 25 Jahren exklusive Möbel aus Massivholz an – und zwar nach Maß. Das heißt: Die individuellen Wünsche der Kunden stehen im Mittelpunkt und werden professionell und kreativ umgesetzt. Das Ergebnis: Maßangefertigte Möbel für jeden Raum in der Wohnung.