Luxuriöses Wohnhaus im Wald

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wir beenden unseren Rundgang im Schlafzimmer, das die Farbgebung des restlichen Hauses konsequent fortführt, dabei aber ein wenig opulenter daherkommt. Das allgegenwärtige Holz bekommt hier Gesellschaft von edlen, weichen Stoffen, Lederdetails und außergewöhnlichen Accessoires. Ebenso wie das Badezimmer wird auch dieser Raum durch große Fenster und Oberlichter mit natürlichem Licht versorgt und gleichzeitig in die idyllische Umgebung draußen integriert. Direkt an Schlafzimmer grenzt eine großzügige Ankleide an.