Ein modernes und gemütliches Holzhaus

Gehen wir hinüber in den Wohn-Essbereich. Dieser gestaltet sich überaus großzügig, was durch die Kombination aus Holz und Glas begünstigt wird. Die hohe, zum Schrägdach auslaufende Decke geht über in einen flachen Raumabschluss. Darunter befindet sich das Wohnzimmer, das gegenüber dem Essbereich höher gelegen ist. Wenn dieser Bereich des Hauses auch als ein Raum auszumachen ist, bestehen die jeweiligen Zonen aufgrund der Innenarchitektur dennoch für sich. So befindet sich der Sitzplatz in einer Art Wintergarten mit bodentiefen Verglasungen, wodurch viel Tageslicht ins Innere gelangt. Die Deckenleuchten spenden zusätzlich ein sanftes Licht. Zusammen mit dem Holz wird so eine gemütliche Atmosphäre kreiert.