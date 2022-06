Wohlfühlhaus mit skandinavischem Charme

Blockhäuser findet man längst nicht mehr nur in abgelegenen Alpenregionen oder in der kanadischen Wildnis. Inzwischen lassen sich immer mehr Bauherren von den Vorteilen dieser Häuser überzeugen, denn diese liegen auf der Hand: Häuser aus Holz sind nämlich nicht nur sehr gemütlich, sondern punkten auch mit einem wohngesunden, angenehmen Raumklima, ökologischem Bewusstsein und Energieeffizienz. Wir haben euch heute ein Beispiel vom Bauunternehmen Woody-Holzhaus mitgebracht. Das Haus Pyry wird aus hochwertigem Holz aus nachhaltig angelegten Wäldern gefertigt, das keine gefährlichen Partikel oder chemische Gase in die Luft abgibt und noch dazu durch eine perfekte Wärmedämmung jede Menge Energie spart.