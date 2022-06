Aufgeschlossenes Einfamilienhaus

Unser heutiges Projekt führt uns ins niedersächsische Wasbüttel. Was, bitte? Nein, Wasbüttel bei Gifhorn. Und was gibts da so? Das Paradebeispiel für ein preiswertes Einfamilienhaus in ländlicher Umgebung gibts da. Und das lässt kaum Wünsche offen. Moderne Küche, offener Wohnraum, überdachte Terrasse – alles, wovon junge Familien träumen… Na, neugierig geworden? Dann kommt mit und seht euch an, was die Experten von Gondesen Architekt hervorgebracht haben.