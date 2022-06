Minimalistisch einrichten: Der Styleguide für Anfänger

In der Kunst entstand der Minimalismus erstmals in den 1960er Jahren, in der Architektur zeigte er sich bereits in den 20ern. Das Fokussieren auf die wesentlichen Dinge und das Weglassen jeglicher Dekorationselemente ist der Kern der modernen Architektur, die sich damals entwickelte und noch heute die Entwurfsgrundlage für viele zeitgenössische Architekten darstellt. Es entstand eine neue Maxime, die sich als Neue Einfachheit verstand und sich auf die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche ausbreitete. Heute ist der Minimalismustrend aktueller denn je. Wir leben in einer Gesellschaft des Überflusses, in der es von allem viel zu viel zu geben scheint. Dieser Entwicklung widersetzen sich immer mehr Leute ganz bewusst und streben stattdessen nach Klarheit, Purismus, Freiheit und einer Konzentration auf das Wesentliche – auch und gerade in den eigenen vier Wänden.