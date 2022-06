Wohnen im Stilmix

Das Anwesen beeindruckt durch seine Großzügigkeit – sowohl was den Bau an sich anbelangt, als auch das Grundstück mit Pool. Das Wohnhaus präsentiert sich dabei in einer modernen Architektur mit Bauhaus-Elementen. Vom Aufbau her ist es ein kubischer Glaskörper, der im Obergeschoss von einer horizontal und vertikal dominierenden Rahmung eingefasst wird. Diese verleiht dem Haus sein charakteristisches Äußeres. Zugleich ermöglicht der würfelförmige Bau eine maximale Nutzbarkeit der Fläche. Die Terrasse und der naturbelassene Pool gehen nahtlos in den Wohnbereich des Hauses über. Dadurch wird eine ideale Einheit aus Struktur und Natur geschaffen.