Grills und Holzöfen – 7 verrückte Optionen!

Ob auf Weihnachtsmärkten oder in italienischen Restaurants – Steinbacköfen sorgen für Aufsehen, geben den darin gebackenen Köstlichkeiten eine leicht rauchige Note und unwiderstehlichen Geschmack und obendrein haben sie einfach Charme. Doch warum nur gelegentlich in den Genuss kommen sollen, wenn man sich einen holzbefeuerten Steinofen auch in den Garten stellen oder gar in die eigenen vier Wände holen kann?!

Wir stellen euch in diesem Ideenbuch Backöfen vor, wobei jeder für sich durch Besonderheiten besticht. Lasst euch inspirieren und findet euer persönliches Lieblingsmodell.