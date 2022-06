Haus mit Netz und doppeltem Boden

Um die Innenraumgestaltung besser greifen zu können, schauen wir uns einmal diese Modellansicht an. Das Geheimnis des Hauses nennt sich Split-Level. Das heißt, dass das Wohnen auf verschiedenen Ebenen stattfindet, die aber nicht durch lange Treppen und Flure voneinander getrennt sind, der Unterschied zwischen den Geschossen beträgt hier nur etwa 1,5 Meter. Ursprünglich wurde diese Bauweise entwickelt, um Häuser am Hang zu errichten, aber auch auf ebenem Boden finden sich immer mehr Fans.

In diesem russischen Projekt sind auf der untersten Ebene die Geschäftsräume, darüber befinden sich ein Wohn-, ein Ess- und ein Arbeitszimmer. Darüber wiederum siedeln sich Küche, Spielzimmer und ein weiterer Familienbereich an, ganz oben sind zwei Schlafzimmer untergebracht. Durch den Verzicht auf lange Korridore sind alle Räume weniger isoliert und es entsteht ein zusammengehöriger Wohnbereich. So können alle Familienmitglieder Zeit miteinander verbringen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.