Sensationelle Ideen für Naturstein im Garten

Wer seinem Garten einen einzigartigen Stil verleihen möchte, der liegt mit Naturstein genau richtig. Denn bei diesem Material gleicht kein Exemplar dem anderen, jedes bringt seine individuelle Farbe, Größe und Musterung mit. Dass man Natursteine für vieles mehr als nur den Gartenweg, das Beet oder die Terrasse verwenden kann, beweisen wir euch mit diesem Ideenbuch. Inspiriert von den Experten von MM Naturstein, stellen wir sechs Möglichkeiten vor, wie man mit Naturstein jeden Garten verschönern kann.

Das in Remseck ansäßige Unternehmen sammelt Natursteine aus aller Welt und besitzt sogar einen eigenen Quarzschiefer-Steinbruch in Portugal. Was MM Naturstein auszeichnet, ist das sogenannte Global Sourcing: Sie finden den vom Kunden gewünschten Naturstein – wo auch immer auf der Welt – und stellen eine Verbindung zu einem verlässlichen Lieferanten her.

Um sicherzugehen, dass der gewünschte Naturstein im Garten auch ideal präsentiert und eingesetzt wird, stehen die Experten gerne mit einer Beratung vor Ort zur Verfügung. Zudem arbeiten MM Naturstein mit Garten- und Innenarchitekten zusammen, um den Garten- und auch Wohnbereich gestalten zu können.