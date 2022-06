Waldhaus in zartem Look

Idyllische Lage inmitten bewaldeter Hügel, zeitloses Design mit viel Glas und Holz sowie eine Fülle an Komfort – klingt traumhaft? Ist es auch! Die Experten von em Architekten haben in Oberbayern ein Einfamilienhaus geschaffen, das all das bietet und in seiner Gestaltung irgendwo zwischen traditionell und äußerst modern liegt. Zudem ist das Haus dank der verwendeten Materialien ökologisch wertvoll. Kommt mit auf einen Rundgang durch dieses tolle Haus am Wald, das mit seiner zarten Optik sofort alle Herzen stiehlt.