Das umwerfende Comeback einer Landhausruine

An das Kaminzimmer schließt sich nahtlos der Frühstückssaal an, in den gleichzeitig ein kleiner Hofladen integriert ist. Hier kann man die regionalen Produkte nicht nur beim Frühstück direkt genießen, sondern auch als Souvenir oder Mitbringsel für die Daheimgebliebenen mit nach Hause nehmen. Die Möbel in strahlendem Weiß und frischem Mintgrün sowie dazu passende Vintage-Accessoires laden zum Verweilen und Wohlfühlen ein.