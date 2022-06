Der perfekte Frühlingsgarten? So gehts!

Auch wenn es draußen noch kalt und ungemütlich ist, steht in einigen Wochen der Frühling vor der Tür. Die ersten Vorboten strecken bereits ihre Köpfchen aus der Erde, um unseren Garten schon bald mit frischen Farbtupfern zu schmücken. Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokus und Osterglocke verzaubern den noch winterlichen Garten mit einem Hauch von Fröhlichkeit. Wer im Herbst vergessen hat, Blumenzwiebeln in die Erde zu setzen, hat eine zweite Chance verdient. Die Hauswand oder ein heller Schuppen sind der ideale Ort, um Zwiebeln in kleine Töpfe zu setzen und diese noch rechtzeitig zu ziehen. Wer den perfekten Frühlingsgarten planen möchte, kann schon jetzt damit beginnen. In diesem Ideenbuch möchte wir euch ein paar schöne Ideen und tolle Tipps nahelegen, die euren Garten in diesem Frühjahr strahlen lassen.