8 Stehlampen für jeden Wohnstil

Diese Stehleuchte ist genau das Richtige für alle Liebhaber von ausgefallenen Designs und nicht alltäglichen Looks. Sie erinnert ein wenig an ein einsames Laubblatt, das am Ast eines Baumes hängt und ist ganz sicher ein ganz besonderer Eyecatcher in jeder Wohnung – egal, ob an- oder ausgeschaltet.