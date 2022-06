Fassadengestaltung – 6 Ideen um dein Haus aufzuwerten

Auch bei der Fassadengestaltung gibt es die Möglichkeit das Haus zu „dekorieren“. Mit schönen Fensterläden oder einer großzügigen Rankfläche kann euer Haus aufgefrischt und verschönert werden. Fensterläden bringen nicht nur südländischen Charme mit sich, sie sorgen auch für eine große Veränderung in der Fassadengestaltung. Farblich an Haustür und Fensterrahmen angepasst, sind Fensterläden nicht nur zu dekorativen Zwecken empfehlenswert. Die hölzernen Schmuckstücke sind ein schöner Kontrast zur Fassade und dienen Fenstern jeglicher Art als besonderen Rahmen. Wer lieber auf eine natürliche Veränderung setzt, kann sich für etwas Grün an der Außenwand seines Zuhauses entscheiden. Immergrüne Rankpflanzen könnten der Frischekick sein, den euer Haus jetzt gebrachen könnte. Um Schäden an der Hauswand zu vermeiden, können Rankgitter angebracht werden, an denen die Pflanzen emporranken können. Je nachdem, in welche Himmelsrichtung die Hauswand ausgerichtet ist, sind unterschiedliche Pflanzenarten zu empfehlen. Lasst euch in der Gärtnerei eures Vertrauens beraten, um möglichst lange Freude an der neuen Gestaltung haben zu können.