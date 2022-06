Highlight-Haus

Das Wohnhaus, das wir euch heute vorstellen möchten, liegt in einer erhöhten Wohngegend in Riccione und bietet einen fantastischen Blick in die Ferne über das Meer. Auf einem knapp 1000 Quadratmeter großen Grundstück wurde der Bau von den italienischen Architekten Massimo Zanello realisiert.

Kommt mit und seht euch das Projekt genauer an!