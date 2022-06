Natürlicher Wohntrend: Holzfliesen passen in jeden Raum!

Da in Räumen wie der Küche oder dem Badezimmer stets eine höhere Luftfeuchtigkeit als in anderen Räumen besteht, ist die Wahl von keramischen Fliesen sehr geeignet, um Boden und Wände zu verschönern. Diese sind im Gegensatz zu Holz nicht empfindlich, was Feuchtigkeit oder Wasser angeht und können hygienisch und sehr einfach gereinigt werden.

Viele Menschen lieben das angenehme, freundliche und sehr warme Ambiente, das durch Holzfliesen in allen Räumen erzeugt wird. In den letzten Jahren ist außerdem die Kombination aus verschiedenen Fliesen immer beliebter geworden. So können Bewohner individuell bestimmen, welcher Farbton oder welches Muster sich am besten für den hauseigenen Fußboden eignet.