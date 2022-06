Garderobenmöbel für Style und Ordnung im Flur

Wer keinen Platz im Flur hat, aber trotzdem seine Jacken und Accessoires dort aufhängen will, kann mit Wandhaken statt großen Garderobenmöbeln arbeiten. Damit diese aber auch im leeren Zustand schick aussehen, ist Stilbewusstsein gefragt. Die Dots von Muuto, die wir bei Connox entdeckt haben, sind eine Bereicherung für jede Wand. Die Familie von verschieden großen Wandhaken in runder Form sorgt nicht nut für größten Komfort all eurer Kleider, sondern macht auch ganz ohne Behang eine tolle Figur. Bei der Anordnung der Punkte an der Wand sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt.