Einfamilienhaus mit großartiger Architektur

Der japanische Experte Architect Show Co., LTD hat ein Einfamilienhaus realisiert, das durch eine imposante Architektursprache mit einer anmutenden Schönheit besticht. Er sah eine klare Linienführung vor, die jedoch gebrochen wird. Dadurch trumpft das Haus mit zwei unterschiedlichen Fassaden auf, was es zu einem überaus spannenden Projekt macht. Die folgenden Bilder zeigen euch mehr!