Haus für neugierige Nachbarn

Das im Jahr 2013 fertiggestellte Einfamilienhaus ist direkt an einer Straße in einem Wohngebiet gelegen. In seiner Gestaltung ist es sehr freundlich. Die Tür aus hellem Massivholz harmoniert mit der in Weiß gehaltenen Fassade und der Verkleidung in Grau. Von der Straßenseite aus betrachtet, wirkt das Haus zunächst recht verschlossen. Die Fassade wird nur vereinzelt durch schmale, horizontal verlaufende Fenster gebrochen und auch der Eingangsbereich lässt keine Einblicke zu. Doch davon sollte man sich nicht beirren lassen. Denn so schüchtern sich die Frontseite zeigt, so offener präsentiert sich die Rückseite des Hauses.