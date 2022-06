Haus im schönsten Teil von Deutschland

Designklassiker in Schwarz und Weiß säumen auch den Salon. Marcel Breuer entwarf die Couchtische, die den prägnanten Namen B9 tragen. Passend dazu finden sich Sofas und Sessel von Le Corbusier in der Zone. Auch die Kunst an den Wänden orientiert sich an der Kolorierung, sodass insgesamt ein stimmiges Gesamtbild entsteht.

