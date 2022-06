Chic und stylish wohnen auf 90 Quadratmetern

Als Familie in einer Großstadt muss man in Sachen Wohnsituation Kompromisse eingehen, denn Wohnraum ist knapp und die absolute Traumwohnung mit jeder Menge Platz in der gewünschten Lage zu finden, die auch noch ins Budget passt, ist in der Regel eher unwahrscheinlich. Die Bewohner der Wohnung, die wir euch heute zeigen wollen, verfügen über 90 qm Wohnfläche, wobei allerdings nicht alle Räume wirklich optimal geschnitten sind und auch nicht jeder Winkel mit Tageslicht geflutet wird. Um das Maximum aus den vorhandenen Möglichkeiten herauszuholen und ihr Zuhause sowohl gemütlich als auch funktional und modern zu gestalten, beauftragten sie die Interior Designer von Dröm Living mit der Einrichtung. Und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, wie wir finden…