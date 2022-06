Schnittiges Traumhaus mit Stil

Das Badezimmer steht dem restlichen Haus in Sachen Style und Purismus in nichts nach. Auch hier ist alles klar, geradlinig und minimalistisch gehalten. Die Fliesen in einem hellen Sandton bilden einen schönen Kontrast zum strahlenden Weiß der sanitären Anlagen. Das Highlight ist jedoch die große, bodengleiche Dusche, die direkt vor dem Fenster installiert wurde, welches zum üppig bepflanzten Innenhof hinausgeht und das Bad so zu einer grünen Oase macht. Diese raffinierte Idee ermöglicht es, auch das Badezimmer im eingeschossigen Haus mit viel Tageslicht zu versorgen, ohne dass dabei jedoch Einblicke von draußen möglich sind.