Kubischer Bau im idyllischen Wald

Auch auf der anderen Seite des Hauses wird deutlich, dass es bei diesem Projekt nicht nur um Ästhetik geht, sondern auch alles eine Funktion hat. Beides geht hier Hand in Hand und schaft so einen rundum durchdachten Bau. Die gigantischen Fensterfronten sehen nicht nur fantastisch aus, sondern sorgen auch für eine enge Verbundenheit mit der Natur. Der weiße Turm auf dieser Seite des Hauses setzt Kontraste und unterstützt den besonderen Look, gleichzeitig fungiert er als Outdoor-Kamin. Hier wurde wirklich an alles gedacht und nicht an Komfort gespart.