Ein Wohntraum in den Dünen

Das Grundstück, auf dem das Ferienhaus errichtet wurde, grenzt direkt an die Dünen von Schiermonnikoog. Die einzigartige Lage im Nationalpark der Insel bringt neben großartigen Ausblicken und unberührter Natur allerdings auch einige Auflagen mit sich, an die sich Architekten und Bauherren halten müssen. So durfte die Fläche des Hauses hier nicht mehr als 110 Quadratmeter betragen, um so viel wie möglich von der Landschaft zu erhalten. Damit dennoch mehr Wohnraum geschaffen werden konnte, befindet sich ein großer Teil des Hauses nun unter der Erde. Auf dem Foto sehen wir die Fassade des Hauses, die in Richtung Straße zeigt. Hier präsentiert sich das Gebäude weitgehend geschlossen und wird nur von einem einzigen, langgezogenen Fenster unterbrochen.