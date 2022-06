Vorher-Nachher: Liebevolle Renovierung mit Charakter

Liebevolle Renovierungen sind uns die liebsten! Sie sind zwar meist nicht so extrem überraschend wie radikale Verwandlungen, aber dafür zeigen sie, dass man auch mit wenigeren Handgriffen etwas Wunderbares erreichen kann. Das dachte sich auch der Designer Mick Enzenross und übernahm gemeinsam mit seiner Frau Monika den Umbau und die Modernisierung ihres Elternhauses in Eigenregie. Und so hat er in der baden-württembergischen Kleinstadt Kandern auf rund 150 Quadratmetern ein gemütliches Eigenheim für sich und seine Familie geschaffen.