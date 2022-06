Möbel für Sportfreunde

Die meisten unter uns verbringen ihre Tage vor Computern und auf Bürostühlen, Bewegung kommt dabei oftmals zu kurz. Doch wir alle wissen, dass unser Körper uns die Bewegung dankt und mit Geschmeidigkeit und Ausgeglichenheit honoriert.

Im Sommer tun wir uns nicht schwer, sportlichen Aktivitäten nachzugehen – wir schwimmen in Meer oder Pool und bewegen uns ganz von allein mehr draußen. Im Winter jedoch sind wir auf etwas mehr Motivation angewiesen. Dunkles Wetter, Regen und Schnee machen es uns nicht so leicht, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen und uns dabei auch noch sportlich zu betätigen. Die Lösung? - Unsere Fitmacher-Ideen für zu Hause, die uns auch bei widrigen Temperaturen in Schach halten und wohl jeden zur Sportskanone werden lassen!