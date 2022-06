Home Staging: Tipps und Tricks

Wer sein Haus verkauft, will vorher in der Regel nicht noch große Investitionen tätigen und zum Beispiel das alte Badezimmer komplett renovieren. Kein Problem: Auch etwas angestaubte Räume und Designs lassen sich gut verkaufen, wenn man die Schokoladenseiten betont und alles hübsch in Szene setzt. Eine einheitliche Farbgebung, raffinierte Accessoires, frische Blumen und ansprechende Stoffe machen kleine Unvollkommenheiten, Makel und Kuriositäten schnell vergessen.