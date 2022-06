Zwei Schiffscontainer für ein Haus

Container sind langweilig, gehören aufs Schiff und sind garantiert nicht wohnlich? Moment, nicht so hastig, aus den Metallboxen lässt sich nämlich eine Menge herausholen. Um das zu beweisen, nehmen wir euch mit in die Provinz Gangwon-do in Südkorea. Dort gibt es nämlich eine Pension, die ihre Feriengäste mit dem Charme der Frachtcontainer begeistert. Und dabei fehlt es an nichts! Gemütliche Zimmer, ein erfrischender Pool, eine weitläufige Terrasse – alles, was das Urlauberherz begehrt, findet sich in diesem stylishen Gebäude von containerhousing und zwar ohne, dass auf Komfort verzichtet werden muss. Glaubt ihr nicht? Dann seht selbst!