Wie kann ich kleine Räume clever einrichten?

Ein Platz, an dem man in Ruhe arbeiten, lesen oder auch einfach nur im Internet unterwegs sein kann, ist inzwischen aus keiner Wohnung mehr wegzudenken. Doch oftmals gibt es keine Möglichkeit, kleine Räume einzurichten inklusive Schreibtisch oder Arbeitsecke. Da kommt dieser ausklappbare Wandarbeitsplatz gerade recht. Wenn er nicht als Ablage für den Laptop oder die Zeitung dient, kann er als Aufbewahrungsort genutzt werden. Durch seine schmale Tiefe nimmt er kaum wertvollen Platz im Zimmer weg. Wer gar nicht möchte, dass er im zugeklappten Zustand optisch verschwindet, der kann ein schönes Bild an der Front anbringen. Zudem sieht es gut aus, Pflanzen oder Dekorationselemente auf der oberen Fläche abzustellen. Wer kleine Räume einrichten will, kommt an diesem Tischchen kaum vorbei.