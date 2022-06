Traumhaftes Haus für eine Familie samt Hund

Werfen wir nun einen Blick in das überaus weitläufige Wohnzimmer. Was in den Bereichen zuvor nur in Details zu sehen war, scheint sich hier zu ballen. So wird die Ausstattung ebenso von Weiß in Kombination mit Holz dominiert. Hinzu gesellt sich jedoch eine deutlich umfangreichere Ausstattung. Das komfortable Mobiliar mit dezenten Verzierungen in Königsblau setzt schöne Akzente, wobei das besondere Blau in anderen Textilien sowie im Wandbild wiederholt wird. Die Auslegware schützt den Holzboden und sorgt zugleich für ein Extra an Gemütlichkeit. In jeder Ecke gibt es etwas zu sehen und zu bestaunen. Dabei bildet vor allem das hölzerne Band einen Blickfang, das sich von der Wohnzimmerwand über das Geländer bis zur Decke zieht – angefangen beim Kamin, der ein weiteres Highlight ist.