6 Dinge, die du bei der Wahl der Waschmaschine beachten solltest

Moderne Waschmaschinen verfügen über viele Einstellungen, die das Leben leichter machen. Praktisch ist in jedem Fall ein Display, in dem der Stand des Programms und eventuelle Fehlermeldungen abgelesen werden können. Waschmaschinen, die über einen zusätzlichen Anschluss verfügen, können an den Warmwasseranschluss angeschlossen werden und sparen hierbei viel Energie, die sonst für die Erwärmung des Wassers anfällt. Die Funktion “Aquastop” verhindert Wasserschäden mit Hilfe eines Sicherheitsventils. Besonders umweltfreundlich ist die Funktion “automatische Waschmitteldosierung”. Hierfür muss in den meisten Fällen jedoch auf ein Flüssigwaschmittel zurückgegriffen werden. Bei einer Mengenautomatik passt die Maschine die Wassermenge ebenso wie die Laufzeit automatisch an das Volumen der Wäsche an und all jene, die viel Bügelwäsche haben, aber nicht gern bügeln, freuen sich über die Funktion “Vorbügeln”. All diese Funktionen können je nach Modell eine andere Bezeichnung tragen. Ein Vergleich der Funktionen lohnt sich bei unterschiedlichen Modellen.