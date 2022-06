Ein außergewöhnliches Haus mit besonderen Designideen

Natürlich wollen wir euch auch einen Blick ins Innere des Hauses nicht vorenthalten, auch wenn es durch die riesigen Glasflächen gar nicht so wirkt, als befänden wir uns tatsächlich im Innenraum. Das Highlight ist hier eindeutig der Garten, der sich in seiner vollen Pracht offenbart und dank der großen Fenster ins Wohnkonzept integriert wird. Die Einrichtung hält sich in dezenter Eleganz zurück, lediglich die roten Stühle am Esstisch dienen als Farbtupfer.