Schräges Haus mit steiler Einrichtung

Die Einrichtung und der Grundriss des Hauses wurden von der Umgebung inspiriert. Die klaren Linien nehmen die flache Landschaft auf. Die fast monochrom weiße Innenausstattung trägt zu dem cleanen Look bei und sorgt zudem für ein ungemein modernes Design. Der Boden aus Schieferplatten, den man bereits am Eingang des Hauses erkennen konnte, zieht sich bis in den Innenraum und bildet eine spannende Basis für das Interieur. Die Aufteilung der Möblierung geschah in absoluter Symmetrie und so wird die Frage nach dem Lieblingsplatz zumindest in diesem Wohnzimmer überflüssig.