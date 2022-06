Ein Haus voller Sternenstaub

In einer Toplage in Wien an einer ruhigen Straße stand ein Haus, das zwar schon etwas in die Jahre gekommen war, mit seiner Substanz, Wohnfläche und schönem Garten aber immenses Potenzial mitbrachte. So entschieden sich die Bauherren, das Gebäude thermisch zu sanieren und innen und außen zeitgemäß umzubauen. Das Badezimmer wurde vergrößert, die Haustechnik aufgerüstet, ein Gasbrennwertgerät zum Heizen installiert und umfangreiche optische Verschönerungen wurden vorgenommen. Wie genau die Experten von Syntax Architektur dem Betonklotz neues Leben eingehaucht haben, seht ihr in den folgenden Bildern.