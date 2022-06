Quadratisch wohnen

Der Eingangsbereich des Hauses steht in direkter Verbindung mit dem Nachbarhaus, was eher untypisch ist. So verschafft der Zwischenbau Zutritt zu drei Wohnparteien.

Während die unten bewohnte Etage über den ebenerdigen Eingang zu erreichen ist, führt eine Treppe zum Mittelgeschoss, worüber der zweite Eingang passierbar ist. Dadurch ist jeweils ein gesonderter Eingang zu den je eigenen vier Wänden gewährleistet. Der dritte Zugang führt zu den Nachbarn – hier wohnt man sprichwörtlich Tür an Tür.