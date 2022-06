Zentralmassiv in Bochum – Wohnen in Bunkermanier

Auf einem der größten Plätze Bochums beherbergt, liegt der alte Hochbunker zentral und gleichzeitig ruhig. Ein weiteres Highlight: Die aufgestockten Dachgeschosse überragen alle Satteldächer in der Umgebung und bieten somit einen spektakulären Blick über das Ruhrgebiet in alle Richtungen, der auch in Zukunft aufgrund der Bebauungspläne garantiert nicht versperrt wird.