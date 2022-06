Fertigbeton: vom historischen Bindemittel zur Baukultur

Die Experten von Beton-Ciré-Deutschland beweisen, dass Fertigbeton heute kein einfacher Baustoff mehr ist, sondern längst eine eigenständige Art, zu bauen, ja sogar eine eigenständige Art der Innen- und Außenarchitektur geworden ist. Die Vorzüge von Fertigbeton nutzen und schätzen heute nicht nur Generalunternehmer am Bau, sondern beispielsweise auch Garten- und Landschaftsplaner sowie Raumgestalter und Innenarchitekten. Dieser phantastische Baustoff hat nämlich nicht nur ideale bauphysikalische Eigenschaften, er lässt sich außerdem auch hervorragend einfach verarbeiten, optimal bearbeiten und nachträglich durch Schleifen, Fräsen, Verputzen oder Streichen in diverse jeweils gewünschte Formen mit bedarfsweise unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Charakteristika bringen. Aber selbst im Rohzustand, vollkommen unbearbeitet und lediglich ausgehärtet, macht er eine ganz außerordentliche Figur, welche Räumen und Gebäuden eine eigenständige und praktisch unverwechselbare Ausstrahlung und Aura verleiht. So passt heute Fertigbeton sowohl ins Haus, aber auch in den Garten.