Verschiedene Stuhl-Typen

In der Regel haben sie vier Beine – obwohl die neuen und innovativen Designstühle in vielen Fällen die Gesetze die Schwerkraft zu umgehen scheinen… Was sich im Laufe der Zeit auch auch verändert hat: Dass wir mittlerweile viele verschiedene Stühle zu Hause haben und manchmal sogar mehrere unterschiedliche an einem Tisch zum Einsatz kommen.

Die Geschichte des Stuhles führt uns ins alte Ägypten. Damals waren Sitzmöbel eine Art Macht-Symbol – ausschließlich Pharaonen durften auf Stühlen thronen. Zu dieser Zeit wurden sie hauptsächlich aus Ebenholz oder Elfenbein gefertigt und oft mit Blattgold versehen.

Erst viel später wurde der Stuhl zu dem Alltagsgegenstand, den wir heute kennen. Allerdings wurde er in den letzten Jahrzehnten was das Design und die Materialien betrifft immer wieder weiterentwickelt. Alles, nur nicht herkömmlich sind auch diese kreativen und beliebten Stuhl-Kreationen unserer Experten: