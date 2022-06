Einzigartige Kunstwerke inklusive Naturschutz

Die Idee stammt von Julie Church, einer Umweltschützerin, die sich vor allem für den Erhalt der Ozeane einsetzt. Im Jahr 1998 beobachtete sie, wie Kinder mit Spielzeug spielten, das eigentlich Müll war, den sie an den Stränden von Kiwayu in Kenia gefunden hatten. Damals leitete Julie das Entwicklungsprojekt für das Meeresschutzgebiet im Kiunga Marine Park. Angetrieben von ihrer Kreativität und ihrem Ehrgeiz, begann Julie schließlich, mit der Küstengemeinde zusammenzuarbeiten und mit allerlei handwerklichem Geschick aus den an Land gespülten Flip Flops neue Kreationen zu gestalten. So werden Kunst und Naturschutz miteinander verbunden.